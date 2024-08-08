أمير قطر يصل تركيا بشكل عاجل لمناقشة ملفات المنطقة

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال الديوان الأميري القطري إن لقاء ثنائي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في قاطع غزة.

من جهتها، أكد الرئاسة التركية أن لقاء الرئيس أردوغان وأمير قطر بحث العلاقات بين البلدين والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة التركية أنقرة، الخميس، في زيارة عمل غير محددة المدة.

وكان في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين والسادة أعضاء السفارة القطرية.

وتطورت علاقات البلدين في العقدين المنصرمين منذ تولي “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا إدارة البلاد، وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية والثقافية والسياحية.

وعلاقات البلدين التي بدأت رسميا عام 1979 بافتتاح سفارة في كل من الدوحة وأنقرة، انطلقت قوية ومتينة منذ نشأتها في كافة المستويات، وزاد قوتها تأسيس “اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014″، التي تعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى