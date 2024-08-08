عاجل: مليشيا الحوثي تدفع بعشرات الأطقم والعربات المصفحة باتجاه محافظة البيضاء.. وقبائل قيفة ترفض مطالب الحوثيين بعد فرضها حصارا مسلحا عليهم

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر قبيلة لموقع مارب برس ان وساطه قبلية نجحت في إيقاف المواجهات المسلحة بين المليشيات الحوثية وقبائل قيفة بمحافظة البيضاء صباح اليوم الخميس.

وشهدت قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع يوم امس مواجهات مسلحة بين قبائل قيفة ومسلحين حوثيبن اقدموا على قتل مواطنين إثنين من ابناء المنطقة.

كما فرضت المليشيا الحوثية مع التعزيزات المسلحة التي دفعت بها الاجهزة الامنية التابعة للحكومة الانقلاب بالعاصمة صنعاء ومديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء

حصارا على قبائل قيفة في قرية حمة صرار بعد مواجهات مسلحة استمرت طيلة يوم امس سقط فيها تسعة قتلى وأكثر من 15 جريحا حوثيا أضافة الى اثنين من رجال القبائل.

وقالت مصادر قبلية لمأرب برس ان المليشيا الحوثية تطالب بتسليم من اسمتهم بالقتلة من أبناء قيفه.

كما طالبت المليشيا الحوثية من لجنة الوساطة بضرورة عودة مقاتليها الى داخل القرية والى مسجدها الذي شهد مقتل اربعة من مقاتلي الحوثي احدهم قناص كان يتمترس على قمة مأذنة المسجد.

ونجح رجال قبائل قيفة يوم امس في ملاحقة مسلحي الحوثي الى داخل المسجد وتم تصفيتهم وتم تعليق جثامينهم على قمة المأذنة، التي أحرق سلمها الخشبي لاحقا لمنع انزال جثث الحوثيين.

وهو الأمر الذي استدعى المليشيا الى احضار رافعة " ونش" لانزال تلك الجثث يعد تدخل الوساطة القبيلة.

كما اكدت المصادر رفض قبائل قيفة مطالب الحوثيين جملة وتفصيلا.

ويسود التوتر في هذه الاثناء بين الطرفين ومخاوف من تجدد المواجهات المسلحة بينهما .

وعززت المليشيا الحوثية مسلحيها خلال الساعات الماضية بعشرات الأطقم والعربات المصفحة استعدادا لاقتحام القرية .