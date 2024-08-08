وزير الأوقاف يفتح ملف الوقف وسبل تعزيز الخطاب الديني مع محافظ تعز

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، أوضاع أراضي الأوقاف بالمحافظة وسبل الحفاظ عليها وحمايتها من عمليات السطو.
واستعرض اللقاء أبرز المستجدات التي تشهدها المحافظة في كل الجوانب..متطرقًا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والإرشاد في دعم وتعزيز جهود تحرير المحافظة وإسنادها للجيش الوطني في معركته المحورية مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا..وأهمية مواكبة الخطاب الوعظي والإرشادي للموجهات العامة للدولة في كل القطاعات.
وشدد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية والجهات الأمنية والضبطية، وإظهار الحزم مع كل من يتورط في السطو على أراضي الوقف، كونها خدمة مجتمعية حرم الواقف منها ورثته ووهبها للناس في هيئة خدمات متنوعة..مثنيًا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ شمسان في هذا السياق.
وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد بفاعلية المراكز والمؤسسات والجهات الأهلية والخاصة بمحافظة تعز في دعم مدارس القرآن الكريم وإحياء رسالته العظيمة في المجتمع، موضحًا أن الوزارة عملت على تسهيل كل ما من شأنه خدمة القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده وأولت قطاع تحفيظ القرآن الكريم أهمية خاصة..مؤكدًا على ضرورة العمل والتنسيق مع قطاع التحفيظ بالوزارة في صقل وإبراز وإظهار المواهب القرآنية للعالم.
بدوره أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بالدور الذي تقوم به الوزارة بكل قطاعاتها المختلفة، مبديًا استعداد السلطة المحلية لإسناد وزارة الأوقاف والإرشاد ودعم جهودها في تعزيز الخطاب الديني والتوعوي والإرشادي ،، والحفاظ على أموال الأوقاف وإحالة من يتورط بالسطو أو يتهرب من دفع مستحقات الأوقاف إلى القضاء لينال جزاؤه الرادع.