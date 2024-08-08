ماهي القنوات الناقلة للقاء المرتقب بين منتخبي مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024.؟

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تنتظر الجماهير الرياضية في الوطن العربي هموما ومصر والمغرب خصوصا بفارغ الصبر، المواجهة العربية بين مصر والمغرب في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024.

ويسعى كل منتخب لكتابة التاريخ، ليصبح أول فريق عربي يحصد ميدالية في الأولمبياد على مستوى منافسات لعبة كرة القدم.

وقدم كلا المنتخبين مستوى مميزا خلال البطولة وصل بهما إلى المربع الذهبي، حيث يتنافسان على كتابة التاريخ وحصد ميدالية أولمبية تاريخية.

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وكان المنتخب المصري تأهل في صدارة المجموعة الثالثة وتفوق على بارغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وخسر من فرنسا صاحبة الأرض في نصف النهائي 1-3.

وكذللك تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الثانية واكتسح أمريكا في ربع النهائي 4-0، قبل أن يخسر من منتخب إسبانيا في نصف النهائي 1-2.

وفي التقرير التالي من "العين الرياضية"، نستعرض معكم أبرز المعلومات المتعلقة بلقاء مصر والمغرب من المعلق للقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث أولمبياد باريس 2024، ومنها منافسة كرة القدم ومباراة مصر والمغرب على الميدالية البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

beIN SPORTS HD 1

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

وفي هذه المباراة سوف تنقل شبكة قنوات الكأس عبر قناتها المفتوحة مواجهة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 بالإضافة إلى القناة الرياضية المغربية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

Alkass One HD

Arryadia HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

لمتابعة البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، هناك وسيلتان مدفوعتان يمكنك من خلالهما متابعة اللقاء.

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الوسيلة الأولى عبر خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين سلفًا في إحدى باقات بي إن، أو عبر الاشتراك في تطبيق "تود".

معلق مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

يتولى التعليق على مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس عبر قناة بي إن سبورتس 1 المعلق الرياضي حسن العيدروس.

وعبر قناة Alkass One HD يمكنكم الاستماع للتعليق على اللقاء بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي.

وعبر قناة Arryadia HD يتولى التعليق على لقاء الميدالية البرونزية المعلق الرياضي هشام فرج.

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة مصر والمغرب على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 يوم الخميس ٨ أغسطس/آب 2024.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المفرب، السادسة مساء، بتوقيت مصر.