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مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الناشئين

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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مباريات منتخب اليمن للناشئين في بطولة غرب التي تستضيفها الأردن

الإثنين 2 سبتمبر 2024

اليمن & عُمان 

الساعة : 5 مساءً

الجمعة 6 سبتمبر 2024

اليمن & السعودية

الساعة: 4 مساءً.

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