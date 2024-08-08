أول تحرك رسمي لإغاثة المتضررين من سيول الحديدة وحجة

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 151

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإنسانية إلى دعم جهودها في التصدي للأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يضرب محافظتي الحديدة وحجة حالياً وتسبب في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول في المحافظتين مما ألحق أضراراً جسمية في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة .

وأشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إلى وجود أضرار كبيرة في تجمعات النزوح والمنازل الطينية نتيجة غزارة الأمطار الأمر الذي يهدد حياة السكان ويعرض ممتلكاتهم للخطر..مؤكدة أن الوضع الخطير الناجم عن المنخفض الجوي يتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً لمواجهة تداعيات وتخفيف معاناة المواطنين المتضررين وتوفير البدائل اللازمة لهم في المناطق الأكثر تضرراً وتنفيذ التدابير العاجلة لتصريف مياه السيول .

وأهابت الوزارة بجميع الشركاء الإستجابة السريعة وتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل ابنية التحتية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات..مؤكدة إستعدادها التام لتقديم كل التسهيلات الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في المناطق المنكوبة عبر غرفة العمليات التي شكلتها لهذا الغرض.

وشهدت محافظة الحديدة امس الاول امطار غزيرة غير مسبوقة استمرت لساعات، خلفت نحو 45 قتيلا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وامس الاربعاء أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، نزوح وتشرد آلاف العائلات جراء سيول ضربت 3 محافظات غربي اليمن خلال الساعات الماضية.

وقال الصندوق الأممي، في بيان صدر عن مكتبه باليمن: "أوضاع إنسانية مأساوية تعيشها محافظات ‎الحديدة وريمة والمحويت، منذ مساء الثلاثاء، نتيجة سيول الأمطار الغزيرة، حيث نزحت وتشردت آلاف العائلات".

وأضاف: "السيول تسببت في وفاة وإصابة العشرات ودمار وتضرر آلاف المنازل والمزارع والممتلكات، فضلا عن تضرر الطرقات وصعوبة الوصول الإنساني للمتضررين".

وأشار البيان، إلى أنه يتم "تسخير الموارد المتاحة للإغاثة الطارئة، بالتزامن مع رفع مستوى الاستجابة العاجلة للمتضررين رغم صعوبة الوصول بفعل تضرر الطرقات".