مساع حوثية لتغيير اسم شارع الزبيري في صنعاء

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كشفت مصادر محلية في صنعاء اليوم الخميس عن مساع حوثية لتغيير اسم شارع الزبيري، أحد اكبر شوارع العاصمة.
وقالت المصادر لمأرب برس ان الحوثيين ينوون تغير اسم الثائر والشاعر اليمني الكبير محمد محمود الزبيري، واطلاق اسم القائد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس الذي اغتالته اسرائيل في طهران قبل ايام، على الشارع الواقع وسط صنعاء.
وقوبل هذا التوجه برفض شعبي كبير، وفق ما رصده محرر مأرب برس، وعلق الكاتب المعروف خالد الرويشان قائلا: ''حتى هنيّة، سيقوم من قبره، ويقول: لا تغيّر اسم الزبيري''.