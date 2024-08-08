أول تحرك رسمي لإغاثة المتضررين من سيول الحديدة وحجة مساع حوثية لتغيير اسم شارع الزبيري في صنعاء ما حقيقة اقتراب اعصار خطير من سواحل تهامة بسرعة هائلة؟ مزارعو الرمان في صعدة يتظاهرون ضد قرار حوثي جائر.. تفاصيل منظمة حقوقية: ''الحوثي والإنتقالي عرقلوا وصول المساعدات وأعمال الإغاثة'' ذهبية جديدة للعرب وأخرى برونزية في أولمبياد باريس الحكومة الشرعية تكشف احصائية اولية بضحايا فيضانات الحديدة وتحمل الحوثيين المسئولية القيادية المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ للحوثيين اشتعال حرب الإنتخابات الأمريكية من جديد و أخطر امرأة تهدد ترامب ..ومصادر تكشف التفاصيل ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط وسط انخفاض حاد بمخزونات الخام الأميركية
و
تداولت حسابات يمنية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات غير صحيحة تقول ان إعصارا يسمى ''أفريكا'' يقترب من سواحل تهامة بسرعة هائلة، ويحمل كميات كبيرة من الأمطار والعواصف، والتي من المتوقع أن تضرب سواحل تهامة وجازان وخليج عدن.
والحقيقة هي ان لا صحة لما يتم تداوله حول وجود إعصا "أفريكا" بالقرب من السواحل اليمنية؛ فالمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن لم يتحدث عن وجود إعصار، كما أن خرائط الأعاصير العالمية لا تظهر أي إعصار قرب اليمن، وفق منصة صدق.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة، كما دعا إلى عدم تداول أي معلومات لا أساس لها من الصحة، والاعتماد على المصادر الرسمية المتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية.
وشهدت محافظة الحديدة امس الاول امطار غزيرة غير مسبوقة استمرت لساعات، خلفت نحو 45 قتيلا وخسائر كبيرة في الممتلكات.