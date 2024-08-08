ما حقيقة اقتراب اعصار خطير من سواحل تهامة بسرعة هائلة؟

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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تداولت حسابات يمنية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات غير صحيحة تقول ان إعصارا يسمى ''أفريكا'' يقترب من سواحل تهامة بسرعة هائلة، ويحمل كميات كبيرة من الأمطار والعواصف، والتي من المتوقع أن تضرب سواحل تهامة وجازان وخليج عدن.

والحقيقة هي ان لا صحة لما يتم تداوله حول وجود إعصا "أفريكا" بالقرب من السواحل اليمنية؛ فالمركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن لم يتحدث عن وجود إعصار، كما أن خرائط الأعاصير العالمية لا تظهر أي إعصار قرب اليمن، وفق منصة صدق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية والهضاب الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة، كما دعا إلى عدم تداول أي معلومات لا أساس لها من الصحة، والاعتماد على المصادر الرسمية المتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية.

وشهدت محافظة الحديدة امس الاول امطار غزيرة غير مسبوقة استمرت لساعات، خلفت نحو 45 قتيلا وخسائر كبيرة في الممتلكات.