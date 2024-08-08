منظمة حقوقية: ''الحوثي والإنتقالي عرقلوا وصول المساعدات وأعمال الإغاثة''

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات التابعة للحوثيين والأطراف الأخرى، تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد.

وأضافت في تقرير حديث، أن كل الأطراف، بما فيها الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، عرقلوا المساعدات والوصول إلى المعلومات، ولم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا.

وتابعت "احتجز الحوثيون موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة".