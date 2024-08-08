مزارعو الرمان في صعدة يتظاهرون ضد قرار حوثي جائر.. تفاصيل منظمة حقوقية: ''الحوثي والإنتقالي عرقلوا وصول المساعدات وأعمال الإغاثة'' ذهبية جديدة للعرب وأخرى برونزية في أولمبياد باريس الحكومة الشرعية تكشف احصائية اولية بضحايا فيضانات الحديدة وتحمل الحوثيين المسئولية القيادية المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ للحوثيين اشتعال حرب الإنتخابات الأمريكية من جديد و أخطر امرأة تهدد ترامب ..ومصادر تكشف التفاصيل ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط وسط انخفاض حاد بمخزونات الخام الأميركية إتمام أول صفقة بين روسيا والصين هذا الخريف الحرب تشتعل وغارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في لبنان مصرع 4 جنود وفقدان آخرين بعدما جرفتهم سيول مدمرة في محافظات جنوب اليمن
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات التابعة للحوثيين والأطراف الأخرى، تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد.
وأضافت في تقرير حديث، أن كل الأطراف، بما فيها الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، عرقلوا المساعدات والوصول إلى المعلومات، ولم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا.
وتابعت "احتجز الحوثيون موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة".