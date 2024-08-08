ذهبية جديدة للعرب وأخرى برونزية في أولمبياد باريس

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احتفظ العداء المغربي سفيان البقالي، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وحسم البقالي المركز الأول في السباق بتسجيله زمنا قدره 8:06.05 دقائق لينتزع الذهبية للمرة الثانية على التوالي بعد أن توج بها في أولمبياد طوكيو 2020 بزمن 8:08.90 دقائق.
وأحرز الأمريكي كينيث روكس الفضية بزمن 8:06.41 دقائق بعدما حل ثانيا، فيما ذهبت البرونزية إلى الكيني أبراهام كيبيووت بزمن 8:06.47 دقائق.
وإلى جانب ذهبيتي الأولمبياد، يملك البقالي في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022، وبودابست 2023، وفضية في لندن 2017، وبرونزية في الدوحة 2019.
وفي منافسات التايكوندو أحرز التونسي محمد خليل الجندوبي، الميدالية البرونزية في وزن 58 كيلوجراما للرجال ضمن منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بعد فوزه على الإسباني أدريان فيسينتي في نزال على الميدالية البرونزية بنتيجة (11 - 3، و12 ـ 1).
وهذه الميدالية هي الثانية للجندوبي في الألعاب الأولمبية بعد فضية الوزن ذاته في أولمبياد (طوكيو 2020).