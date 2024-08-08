القيادية المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ للحوثيين اشتعال حرب الإنتخابات الأمريكية من جديد و أخطر امرأة تهدد ترامب ..ومصادر تكشف التفاصيل ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط وسط انخفاض حاد بمخزونات الخام الأميركية إتمام أول صفقة بين روسيا والصين هذا الخريف الحرب تشتعل وغارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في لبنان مصرع 4 جنود وفقدان آخرين بعدما جرفتهم سيول مدمرة في محافظات جنوب اليمن الرئيس التونسي يصدر قرارات مفاجئة و يطيح بالحشاني ويعين رئيس حكومة جديدا كتائب القسام تكشف عن تفاصيل مثيرة في عبوة ناسفة جديدة استخدمت في كمين خانيونس بطريقة مدهشة و صادمة… العثور على جثث 20 قياديا في الحزب و9 من أقاربهم مركز التنبؤات الجوية يصدر بياناً حول الأمطار الغزيرة على محافظتي الحديدة وحجة
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس، تدمير طائرتين مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ لجماعة الحوثي خلال 24 ساعة.
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار ومحطة تحكم أرضية للحوثيين".
كما تمكنت القوات، وفق البيان، من تدمير 3 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم .
واعتبرت "سنتكوم" أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة