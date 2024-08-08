القيادية المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ للحوثيين

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس، تدمير طائرتين مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ لجماعة الحوثي خلال 24 ساعة.

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار ومحطة تحكم أرضية للحوثيين".

كما تمكنت القوات، وفق البيان، من تدمير 3 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم .

واعتبرت "سنتكوم" أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة