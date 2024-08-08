ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط وسط انخفاض حاد بمخزونات الخام الأميركية

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأميركية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في أشهر عدة، التي لامستها هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 75.52 دولار.

وهبط خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير (كانون الثاني)، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)، وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة للأسهم حول العالم.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي، إذ تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بسحب قدره 700 ألف برميل.

ويواصل المستثمرون مناقشة وضع الإمدادات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج قفز بنحو 100 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس (آب).

إلا أن احتمالات اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط أثارت قلق الأسواق. ورغم عدم تأثر أي إمدادات حتى الآن، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت الناقلات على اتخاذ طرق أطول مما يعني بقاء المزيد من النفط في المياه لفترة أطول.

وفي غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، حسبما جاء في بيان، وذكرت أنها قلّصت تدريجياً إنتاج الحقل بسبب احتجاجات