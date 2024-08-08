الحرب تشتعل وغارات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في لبنان

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، غارات جوية استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة جوية عنيفة على بلدة الدوير في جنوب لبنان استهدفت منزلاً غير مأهول ودمرته بالكامل، ولم يفد بوقوع إصابات.

كما شنّ غارة فجراً على أطراف بلدة المنصوري الجنوبية، أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لجماعة «حزب الله» في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة