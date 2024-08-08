كتائب القسام تكشف عن تفاصيل مثيرة في عبوة ناسفة جديدة استخدمت في كمين خانيونس

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كشفت مصادر في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأربعاء، أن المادة المتفجرة المستخدمة في كمين خانيونس في قطاع غزة استخرجت من صواريخ للاحتلال الإسرائيلي لم تنفجر ، وجرى تصنيعها في أثناء معركة "طوفان الأقصى".
وبثت "كتائب القسام"، عبر قناة "الجزيرة"، لقطات لكمين نفذته ضد قوة من جيش الاحتلال، في منطقة الفراحين شرق خانيونس، التي قتل وأصيب فيها عدد منهم. وتظهر المشاهد تفجير القسام عبوة ناسفة في قوة راجلة للاحتلال، ومقتل وإصابة عناصرها، شرق خانيونس، بعد رصدهم بكاميرات في المنطقة.
وقالت المصادر ذاتها لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إن "العبوة المستخدمة في كمين خانيونس من نوع سجيل، وصنعت في أثناء معركة طوفان الأقصى". وأضافت أن "المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر، وتحتوي 750 شظية"، مشيرة إلى أن "أشلاء جنود الاحتلال تناثرت بالمكان جراء الانفجار، وحملتها ناقلات جند إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان".
ولفتت المصادر إلى أن مقاتلي "القسام" قاموا بعد الانفجار بالإجهاز بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأهدى المقاتلون الكمين لرئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران.
يأتي ذلك في ظل فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف عدوانه على قطاع غزة رغم مرور 10 أشهر على اندلاع الحرب الدموية، بما في ذلك القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واستعادة الأسرى الإسرائيليين