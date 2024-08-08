مركز التنبؤات الجوية يصدر بياناً حول الأمطار الغزيرة على محافظتي الحديدة وحجة

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، أن الأمطار الغزيرة السهول الساحلية غرب اليمن موسمية نتيجة لمنخفض الهند الموسمي.

واضاف بيان صادر عن المركز نشرته، وكالة سبأ الحكومية بان تحرك الفاصل المداري ITCZ شمالاً سمح بتقدم التيار النفاث الشرقي تبعاً له مما أدى إلى هطول الأمطار الرعدية الغزيرة في المرتفعات المقابلة للسهول الساحلية وامتدت حتى أجزاء من محافظتي الحديدة وحجة.

وأضاف البيان أن كمية الأمطار بحسب محطة الأرصاد في مطار الحديدة الدولي بلغت 96 ملم وفي محطة الأرصاد في محافظة حجة 30 ملم تدفقت على إثرها السيول وأحدثت أضراراً في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.. موكدة بانه لا صحة لما يشاع عنه من تكون إعصار مسمى "أفريكا" وإنما هي أمطارغير معهودة على السواحل الغربية كما هو موضح أعلاه.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام والأخوة المواطنين اعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.