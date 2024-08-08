مركز التنبؤات الجوية يصدر بياناً حول الأمطار الغزيرة على محافظتي الحديدة وحجة مليشيات الحوثي ترسل خلايا إرهابية إلى إحدى المحافظات الخاضعة للشرعية لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية تستهدف مسؤولين عسكريين وأمنيين - تفاصيل الجيش يواصل تأديب فلول الحوثي عقب هجوم فاشل بـ تعز إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في محافظتي الحديدة وحجة - رئيس الوزراء يوجه دعوة عاجلة للمنظمات الدولية مصدر أمني: لم تصدر أوامر قبض قهرية خارجية بحق المتهمين باختطاف واخفاء المقدم علي عشال مناصرو إسرائيل في أمريكا يقودون معركة قضائية ضد بايدن.. دعوى قضائية جديدة إيران تتوعد بالتصريحات .. وواشنطن تحشد الدفاعات لإسرائيل مجلس الوزراء يناقش الأوضاع العسكرية ويتعهد بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود وزارة الدفاع وتوفير متطلباتها للمضي بأداء دورها الوطني عاجل : قبائل قيفة تقوم بتعليق جثث المليشيا الحوثية على مآذن المساجد ومواجهات عسكرية ضارية بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل - تحديثات سعودية أبكت منافستها الإسرائيلية.. من هي دنيا ابو طالب؟
قال مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، أن الأمطار الغزيرة السهول الساحلية غرب اليمن موسمية نتيجة لمنخفض الهند الموسمي.
واضاف بيان صادر عن المركز نشرته، وكالة سبأ الحكومية بان تحرك الفاصل المداري ITCZ شمالاً سمح بتقدم التيار النفاث الشرقي تبعاً له مما أدى إلى هطول الأمطار الرعدية الغزيرة في المرتفعات المقابلة للسهول الساحلية وامتدت حتى أجزاء من محافظتي الحديدة وحجة.
وأضاف البيان أن كمية الأمطار بحسب محطة الأرصاد في مطار الحديدة الدولي بلغت 96 ملم وفي محطة الأرصاد في محافظة حجة 30 ملم تدفقت على إثرها السيول وأحدثت أضراراً في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.. موكدة بانه لا صحة لما يشاع عنه من تكون إعصار مسمى "أفريكا" وإنما هي أمطارغير معهودة على السواحل الغربية كما هو موضح أعلاه.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام والأخوة المواطنين اعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.