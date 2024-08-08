الجيش يواصل تأديب فلول الحوثي عقب هجوم فاشل بـ تعز

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش، في مدينة تعز.



ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن مصدر ميداني، بأن مجموعة من عناصر المليشيات الإرهابية، حاولت التسلل صباح اليوم، باتجاه موقع الجيش في المطار القديم في المدينة.



وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيات، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى.