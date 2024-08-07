مصدر أمني: لم تصدر أوامر قبض قهرية خارجية بحق المتهمين باختطاف واخفاء المقدم علي عشال

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 158

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى رأسها اختطاف المقدم علي عشال.

وكانت شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة قد خاطبت معالي النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الإنتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.

وأسماء المتهمين هم:

١- يسران حمزه طاهر محمد المقطري

٢- سميح عيدروس عبدالرحمن النورجي

٣- تمام محمد غالب حسن

٤- محمود عثمان سعيد علي

٥-احمد محمد بن محمد زيدان

٦-سامر سالم سعيد فرج الجندب

٧- بكيل مختار محمد سعيد الاصبحي.

وأكدت وزارة الداخلية أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.