عاجل : قبائل قيفة تقوم بتعليق جثث المليشيا الحوثية على مآذن المساجد ومواجهات عسكرية ضارية بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل - تحديثات سعودية أبكت منافستها الإسرائيلية.. من هي دنيا ابو طالب؟ قرعة غرب آسيا للناشئين تضع حامل اللقب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية بعد نصف شهر.. أول تعليق من البنك المركزي اليمني بشأن سبب الغاء قراراته ولمصلحة من هذا التراجع؟ لماذا اختارت حماس السنوار خلفا لاسماعيل هنية؟ وبماذا وصفه ضابط اسرائيلي استجوبه لأكثر من 150 ساعة؟ شاهد.. صور مؤلمة من محافظة الحديدة بعد ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أول دولة غربية تعلن إجلاء عائلات دبلوماسييها بإسرائيل إلى الأردن قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا تركيا تعلن موعد انضمامه لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل هكذا انتقدت العفو الدولية ملف السعودية لمونديال 2034
دفعت المليشيا الحوثية بعد ظهر اليوم بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه قبائل قيفة محافظة البيضاء لتعزيز مليشياتهم المتواجدة في المنطقة والتي تخوض مواجهات مسلحة ضد القبائل من ساعات صباح اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر محلية لموقع مارب برس ان المليشيا الحوثية اقدمت يوم امس على قتل
مواطنين اثنين من أبناء قيفه بقرية صرار في احد النقاط التعسفية التابعة للحوثيين والتي تم نصبها على مداخل القرية.
قبائل قيفه فور معرفتها بعملية القتل تحركت مجاميع منهم باتجاه تلك النقطة وقاموا بالاشتباك معها ونجحوا في تصفية كل من فيها ، ومجاميع اخرى من قبائل قيفه تحركوا باتجاه مسجد القرية الذي حولته المليشيا الحوثية الى ثكنة عسكرية حسب روايات الاهالي لموقع مارب برس، واكد الأهالي ان الحوثين حولوا مأذنة المسجد لموقع يتمترس فيها القناصةوحولوا المسجد الى لوكندة لمضغ القات وممارسة البرع الشعبي.
الى ذلك تدفقت مجاميع أخرى من قبائل قيفة باتجاه المسجد وقاموا بتصفية القناص الحوثي الذي كان متواجدا في قمة المأذنه. ثم قاموا بتعليق جثث الحوثيين في اعلى مأذنة المسجد، و قاموا بطرد مليشيا الحوثي من القرية ومحيطها .
وقالت مصادر قبلية بقيفة لموقع مارب برس ان قبائل قيفة قامت بتعليق ثمان جثث لمليشيا الحوثي على مأذنة المسجد.
وتدور في هذه الاثناء مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل قيفة في قرية حمة صرار وبين المليشيات الحوثية.
الى ذلك قالت مصادر قبيلة ان قبائل البيضاء تجري حاليا مراسلات عاجلة للوقوف موقفا موحدا من عنجهية الحوثيين وصلفهم تجاه المواطنين.
= تحديث