عاجل : قبائل قيفة تقوم بتعليق جثث المليشيا الحوثية على مآذن المساجد ومواجهات عسكرية ضارية بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل - تحديثات

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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دفعت المليشيا الحوثية بعد ظهر اليوم بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه قبائل قيفة محافظة البيضاء لتعزيز مليشياتهم المتواجدة في المنطقة والتي تخوض مواجهات مسلحة ضد القبائل من ساعات صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية لموقع مارب برس ان المليشيا الحوثية اقدمت يوم امس على قتل

مواطنين اثنين من أبناء قيفه بقرية ‌‫صرار‬⁩ في احد النقاط التعسفية التابعة للحوثيين والتي تم نصبها على مداخل القرية.

قبائل قيفه فور معرفتها بعملية القتل تحركت مجاميع منهم باتجاه تلك النقطة وقاموا بالاشتباك معها ونجحوا في تصفية كل من فيها ، ومجاميع اخرى من قبائل قيفه تحركوا باتجاه مسجد القرية الذي حولته المليشيا الحوثية الى ثكنة عسكرية حسب روايات الاهالي لموقع مارب برس، واكد الأهالي ان الحوثين حولوا مأذنة المسجد لموقع يتمترس فيها القناصةوحولوا المسجد الى لوكندة لمضغ القات وممارسة البرع الشعبي.

الى ذلك تدفقت مجاميع أخرى من قبائل قيفة باتجاه المسجد وقاموا بتصفية القناص الحوثي الذي كان متواجدا في قمة المأذنه. ثم قاموا بتعليق جثث الحوثيين في اعلى مأذنة المسجد، و قاموا بطرد مليشيا الحوثي من القرية ومحيطها .

وقالت مصادر قبلية بقيفة لموقع مارب برس ان قبائل قيفة قامت بتعليق ثمان جثث لمليشيا الحوثي على مأذنة المسجد.

وتدور في هذه الاثناء مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل قيفة في قرية حمة صرار وبين المليشيات الحوثية.

‏الى ذلك قالت مصادر قبيلة ان قبائل البيضاء تجري حاليا مراسلات عاجلة للوقوف موقفا موحدا من عنجهية الحوثيين وصلفهم تجاه المواطنين.

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