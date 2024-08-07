قرعة غرب آسيا للناشئين تضع حامل اللقب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية بعد نصف شهر.. أول تعليق من البنك المركزي اليمني بشأن سبب الغاء قراراته ولمصلحة من هذا التراجع؟ لماذا اختارت حماس السنوار خلفا لاسماعيل هنية؟ وبماذا وصفه ضابط اسرائيلي استجوبه لأكثر من 150 ساعة؟ شاهد.. صور مؤلمة من محافظة الحديدة بعد ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أول دولة غربية تعلن إجلاء عائلات دبلوماسييها بإسرائيل إلى الأردن قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا تركيا تعلن موعد انضمامه لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل هكذا انتقدت العفو الدولية ملف السعودية لمونديال 2034 تنبأ قبل 9 أيام من حدوثها.. راصد للزّلازل يفجّر مفاجأة علمية تعرف على قدرات إيران وإسرائيل… في حال اندلاع حرب طويلة المدى
وضعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان.
وأكدت ٩ منتخبات مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد الأردني بالفترة من ٢ إلى ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.
وإلى جانب المنتخب الأردني المضيف يشارك في البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد ٢٠٠٨ – ٢٠١٠، منتخبات البحرين وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية.
وتقام مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.
يشار إلى أن النسخة العاشرة من البطولة كانت أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان وحقق خلالها المنتخب اليمني اللقب، بتفوقه على نظيره السعودي بنتيجة ٣-٢ بفارق الركلات الترجيحية.
وشهدت النسخة الأخيرة من البطولة مشاركة ٨ منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، الأردن، الإمارات، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن.