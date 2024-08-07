قرعة غرب آسيا للناشئين تضع حامل اللقب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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وضعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وعمان.

وأكدت ٩ منتخبات مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين التي يستضيفها الاتحاد الأردني بالفترة من ٢ إلى ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.

وإلى جانب المنتخب الأردني المضيف يشارك في البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد ٢٠٠٨ – ٢٠١٠، منتخبات البحرين وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية.

وتقام مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.

يشار إلى أن النسخة العاشرة من البطولة كانت أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان وحقق خلالها المنتخب اليمني اللقب، بتفوقه على نظيره السعودي بنتيجة ٣-٢ بفارق الركلات الترجيحية.

وشهدت النسخة الأخيرة من البطولة مشاركة ٨ منتخبات هي: عُمان (المستضيف)، الأردن، الإمارات، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن.