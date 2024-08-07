شاهد.. صور مؤلمة من محافظة الحديدة بعد ليلة شهدت هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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جرفت السيول الأحياء السكنية والحارات الشعبية في محافظة الحديدة، بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة ليلة امس، ما خلف خسائر في الأرواح واضرار كبيرة في المنازل والممتلكات..

صور جمعها محرر مأرب برس تظهر جانبا بسيطا مما حدث..