تنبأ قبل 9 أيام من حدوثها.. راصد للزّلازل يفجّر مفاجأة علمية

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن فرانك هوغربيتس، وهو راصد للزلازل هولندي، عن اكتشافه لرابط علمي ما بين الظاهرة التي تسمّى "الشذوذ الجوي" وبين حدوث الزلازل في عدد من المناطق التي تشهد أجواؤها هذه الظاهرة الطبيعية.

استعرض هوغربيتس، عبر قناة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" أطلقها من أجل هذا الغرض، جُملة من الصور، حيث أكّد أنّها تثبت وتوثّق لاكتشافه، فيما قدّم مثالا على ظاهرة الشذوذ المناخي في طبقات الجو فوق دولة المغرب، وذلك قبل 9 أيام من وقوع الزلّزال الذي ضرب المغرب خلال سنة 2023 وخلّف العديد من الأضرار البشرية والمادية التي لا يزال أثرها قائما إلى حدود اليوم.

وأوضح الراصد الهولندي أن الزلازل التي سُجّلت في الوقت السابق كانت تسبقها هذه الظاهرة، بمعدل أشار إلى أنه يتراوح ما بين 8 إلى 9 أيام. فيما أبرز هوغربيتس، أن "زلزال معتدل الشدة 5.4 درجة قد ضرب في تشياباس بالمكسيك، يوم أمس".

وفي السياق نفسه، أبرز أنّه قد سبق ذلك في يوم 28 تموز/ يوليو الماضي شذوذ جوي، أي قبل 8 أيام على حدوث ما وصفها بـ"الكارثة"، كما لوحظت بعض الزيادة في النشاط الزلزالي في أمريكا الوسطى.

واسترسل بالقول: "بينما وقع زلزال متوسط الشدّة 5.5 درجة على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي، هذا الصباح، في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 27 و31 تموز/ يوليو الماضي".

وأضاف راصد الزلازل الهولندي: "ضرب زلزال ملحوظ بقوة 5.0 درجة في جنوب إيطاليا، وقد جاء في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 24 يوليو".

إلى ذلك، تابع هوغربيتس: "قبل بضعة أيام، تم نشر مخطط تقلبات يحدد المنطقة الواقعة غرب البرتغال، وهو تقريبي"، مردفا: "أعتقد أن كلا من إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا أيضا في حالة تأهب إضافية".

تجدر الإشارة إلى أن عالم الزلازل الهولندي كان قد حذّر، في وقت سابق، من احتمال حدوث هزة قوية خلال الـ48 ساعة القادمة في جزيرة تايوان ومحيطها، حيث نشر صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها "SSGEOS"، تضمنت تحديث النشاط الزلزالي المتعلق بهندسة الكواكب والقمر، الذي يُشير إلى وجود مجموعة مكثفة من الهزّات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب 3 اقترانات كوكبية في 21 نيسان/ أبريل الماضي. المغرب المكسيك غرب البرتغال