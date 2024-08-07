قيادي في حركة حماس يكشف عن الخطوة التي سيقوم بها السنوار عقب اختياره رئيساً للحركة

الأربعاء 07 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد اختياره رئيساً لحماس، كشف قيادي في الحركة عن أوّل خطوة سيقوم يحيى السنوار، فيما قال آخر إنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض بعد اختيار السـنوار خليفة لهنية.





وقال القيادي في حركة حماس محمود المرداوي: “اختيار السـنوار جاء بعد تشاور في الحركة ترافق مع حركة تشويش من دول رعناء”.

وأضاف: “منصات إعلامية وأشخاص مغرضون حاولوا إظهار مشهد يضعف الحالة الوطنية الحاضنة للمقاومة”.

وتابع: “الحركة ستكون طوع إرادة رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس يحيى السنـوار”.

المرداوي أردف: “إحدى صلاحيات رئيس المكتب السياسي اختيار نائبه من دون قيود أو جغرافيا أو مناصب ولكنه يجب أن يكون عضو شورى عام”.





إلى ذلك، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: “السـنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة”.

وأكمل: “التفاوض كان يدار بالقيادة والسـنوار كان حاضراً دوماً”، مضيفاً “السـنوار لم يكن بعيداً عن المفاوضات”.

حمدان مضى في القول: “من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض”، متابعاً “الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها خلال وجود السـنوار”.

وواصل كلامه: “الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السـنوار”.

وبحسب القيادي في حماس فإن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنـوار رئيساً للحركة.