نائب وزير التربية يناقش آلية الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم الأهلي بمحافظة مأرب

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ناقش اجتماع بمحافظة مأرب ، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب وزير التربية الدكتور علي العباب، الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم الأهلي بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال مدير عام مديرية المدينة محمد الحرازي ،ونائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري، ومديرو الإدارات المعنية بمكتب التربية والمديريات، ومدراء المدارس الأهلية في المحافظة، دور المدارس الأهلية في تطوير العملية التعليمية، وجهودها في مساندة المدارس الحكومية لاستمرار العملية التعليمية، وتجاوز كافة الظروف الصعبة، تجاه أبنائنا الطلاب في الوضع الراهن، ومواكبة الجودة في التعليم للوصول إلى جودة المخرجات،وتجاوز مخططات المليشيا الرامية إلى إيقاف عجلة التعليم.
وفي الاجتماع أكد نائب الوزير أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على مخرجات التعليم النوعية، بما يضمن تخريج الكوادر المؤهلة القادرة على الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواصلة الدراسات العليا.
وشدد على ضرورة التزام المدارس الأهلية بالتعاميم الوزارية، والجودة في المنشآت والمباني والكادر والمستلزمات الدراسية لضمان جودة المخرجات، ومراعاة ظروف الطلاب وأبناء الشهداء في الجوانب المالية والرسوم الدراسية ،وتهيئة الأجواء بما يمكن الطلاب من استيعاب الدروس....مؤكدا أهمية الالتزام بالشفافية وكافة الشروط والمعايير والمواصفات للمدارس الأهلية.
وثمن العباب، جهود إدارة التعليم والتوجيه بالمحافظة والمديريات في الرقابة على أداء المدارس الأهلية في كافة المديريات، والرقابة الفاعلة ومتابعة مدى الالتزام بالتعاميم والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة ومكتبها بالمحافظة ومساندة جهودها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وتطرق الاجتماع إلى أولويات تحسين البيئة التعليمية وتحقيق النجاح للعام الدراسي الجديد من خلال الالتزام بتطبيق الأسس المنهجية للارتقاء بمنظومة التعليم.