تكشف لأول مرة .. تعرف على الخطوط الخمس الحمراء التي رسمتها امريكا لايران حيال تنفيذ اي ضربة تستهدف  إسرائيل.

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 248

كشف مصدر رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ صحيفة «الجريدة»، أن وفداً أمنياً أميركياً سافر إلى إيران بوساطة عمانية لنقل رسالة «تهدئة وتحذير» إلى قادة طهران، لتفادي حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر ان الوفد الأمريكي ناقش في الكواليس وضع خطوط حمر بين الأميركيين والإيرانيين، تتضمن:

أولاً/

عدم سقوط عدد من الضحايا المدنيين، ثانياً/

عدم استهداف منشآت مدنية.

ثالثاً/

أن تكون الأهداف عسكرية،.

رابعاً /

ألا تكون الضربة مستمرة ومتوالية، بل ضربة واحدة.

خامساً/

فألا تكون الهجمة الإقليمية على إسرائيل، بهدف تدمير كبير فيها، بل تكون المشاركة الإقليمية مشابهة لرمزية الضربة الواحدة، لا أن تكون هجمة إقليمية تحاكي اندلاع حرب من جبهات متعددة ضد إسرائيل، لأنه في حال حصل ذلك، فإن أميركا ستجد نفسها مضطرة للردّ والدفاع في التصدي والهجوم بعدها، لذلك يشدد الأميركيون على أن تكون الضربة واحدة، وتتوقف كي لا تضطر إلى الانجرار للضربات والضربات المضادة.