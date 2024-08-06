بعد هروب الشيخة حسينة.. رئيس بنغلاديش يعلن عن قرارات جديدة

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أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، اليوم الثلاثاء ، حل البرلمان بعد يوم واحد من استقالة الشيخة حسينة رئيسة الوزراء، ومغادرتها للبلاد على خلفية احتجاجات مناهضة لحكومتها.
وقال شيب الزمان المتحدث باسم الرئاسة البنغالية، في بيان "إن قرار حل البرلمان صدر عن رئيس البلاد بعد ساعات من اجتماعه مع قادة الطلاب المطالبين بتحديد موعد نهائي لحل البرلمان، وتشكيل حكومة مؤقتة".
كما أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين اتخاذ قرار رئاسي بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمعتقلين من حركة "ضد التمييز" التي تزعمت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.