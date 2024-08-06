الريال السعودي في عدن يقترب من قيمة الدولار بصنعاء والعملة تواصل الإنهيار.. أسعار الصرف الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 06/08/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1905
بيع الدولار 1915
شراء السعودي 498
بيع السعودي 500