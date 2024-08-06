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الريال السعودي في عدن يقترب من قيمة الدولار بصنعاء والعملة تواصل الإنهيار.. أسعار الصرف الآن

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 06/08/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي              140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1905

بيع الدولار                  1915

شراء السعودي             498

بيع السعودي               500

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