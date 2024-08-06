مأرب برس ينشر القائمة النهائية لمنتخب الشباب ومصدر يكشف موعد عودة عادل عباس

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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غادرت بعثة منتخب الشباب اليوم الثلاثاء عبر مطار صنعاء الدولي إلى مدينة البصرة العراقية.

وسيخوض المنتخب اليمني للشباب مباراتين ودية امام نظيره المنتخب العراقي بتاريخ 9 و 12 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في اطار استعدادات المنتخب وتحضیراته لخوض الاستحقاقات الآسیویة المتمثلة بمنافسات البطولة القاریة ضمن تصفیات منتخبات الشباب لآسیا 2024 المجموعة السادسة التي تضم الی جانب منتخبنا منتخبات المالدیف وتیمور الشرقیة واندنوسیا البلد المستضیف للمجموعة في أواخر سبتمبر القادم..

وکان المنتخب قد أجری صباح امس تدریباته الصباحیة علی أرضیة ملعب نادي 22 مایو بصنعاء، التي شملت تمارین التحول من الدفاع الی الهجوم والعکس وتکتیك السیطرة وتنفیذ الرکلات الثابتة..

عقب ذلك أقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقیادة المدرب محمد حسن البعداني ومساعده هيثم الأصبحي التشکیلة النهاٸية للمنتخب التي ستستمر في معسکر البصرة العراقیة، حيث أبقی علی ثلاثي الحراس، وضاح انور، اسامة مکرف، مروان معیاد. واستبعاد الحارس مبروك کامل مبروك.

وأما اللاعبون العشرون الذين تأكد بقاٶهم فهم :

عبدالله الدقین ..أحمد الحاج.. هيثم السلامي.. محمد وهیب ..محمد الهندي ..محمد ناجي ..سعید العولقي.. أنور الطريقي.. عصام ردمان.. حسن الکوماني ..محمد خالد.. أسامة الصیاد.. أسامة المطري.. عمر الکثيري.. محمد العقیلي ..محمد البرواني ..عبدالرحمن الخضر.. عبدالعزيز مصنوم ..عبدالله حیدان ..عبدالواحد السیاغي..واستبعاد اللاعب محمد فاضل.

في ذات السياق أكد الکابتن أحمد الجعدي إداري منتخبنا الوطني للشباب في تصریح لاعلام الاتحاد اليمني لكرة القدمإن اللاعب عادل عباس سینضم رسمیاً لقاٸمة المنتخب، بعد مباراتي المنتخب أمام نظیره العراقي وهو ماسیستدعي من الجهاز الفني إجراء التقییم النهاٸي لأداء المنتخب وإعلان انضمام عادل عباس رسمیاً بعد الاستغناء عن أحد اللاعبین لیکون العدد النهاٸي والرسمي للمنتخب 23 لاعباً.

وقال عادل عباس لاعب منتخب الشباب الذي اشتكى من اصابة خلال الفترة الماضية انه يشعر بسعادة كبيرة بالعودة إلى الملاعب.. مضيفا:'' لقد بذلت قصارى جهدي للتعافي في أسرع وقت ممكن. أنا الآن جاهز بنسبة 100% للمشاركة مع المنتخب في جميع المباريات المقبلة".