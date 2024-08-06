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ترامب يعلن عن أول زعيم يتواصل معه فور فوزة في الإنتخابات الأمريكية

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي والرئيس السابق دونالد ترامب إن أول ما يعتزم القيام به، حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 جاء ذلك في مقابلة لترامب مع المذيع إدين روس على منصة Kick، حيث تابع: "إذا فزت في الانتخابات، فإن أول ما سأفعله هو التواصل مع بوتين، والاتصال بزيلينسكي، وأنا أعرفهما جيدا، وسأحثهما على البدء في حل الصراع بأوكرانيا".

وكان الرئيس السابق قد وعد، خلال المناظرة الانتخابية مع بايدن، 27 يونيو الماضي، بالتوصل إلى حل للصراع الأوكراني حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير 2025، وشدد في الوقت نفسه على أن الصراع بأوكرانيا "لم يكن ليحدث أبدا" لو كانت موسكو تحترم الرئيس الأمريكي

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