كوريا الشمالية تفاجئ دول الغرب و تكشف عن 250 منظومة قادرة على إطلاق 1000 صاروخ

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كوريا الشمالية أقيم في بيونغ يانغ حفل تسليم وحدات الجيش 250 منصة ذاتية الدفع بمقدورها إطلاق الصواريخ الباليستية التكتيكية.
وقد أطلقت على تلك المنظومات العملياتية التكتيكية تسمية Hwasongpo-11Ra.
أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وسبق لكوريا الشمالية أن استعرضتها في وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك في أثناء قيام زعيم البلاد كيم جونغ أون بزيارات ميدانية للشركات الدفاعية، لكن لأول مرة تعرض مثل هذه الكمية الكبيرة من العربات القتالية من هذا النوع.
ونظرا لأن كل مركبة مزودة بمقصورة مدرعة تحمل 4 منصات لإطلاق الصواريخ فإن كل هذه المركبات تستطيع إطلاق 1000 صاروخ دفعة واحدة إلى مسافة نحو 200 كيلومتر.
يذكر أن كوريا الشمالية تنتج حاليا العديد من المنظومات الدفاعية. وعلى سبيل المثال هناك راجمات الصواريخ "KN-25" عيار 600 ملم، تزن ذخائرها نحو 3 أطنان، ويمكن إطلاقها إلى مسافة 400 كيلومتر.
وهناك كذلك منظومات يشبه مظهرها الخارجي "إسكندر" الروسية و ATACMS الأمريكية