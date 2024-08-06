تقرير حقوقي يكشف فظائع التعذيب في سجون الاحتلال هاريس تفوز رسميا بترشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بأمريكا الذهب يرتفع بشكل كبير ومفاجئ مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بهذا العام انهار اقتصاد أميركا ولأسباب عجيبة وغريبة 3 أسباب مباشرة للانهيارات.. ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟ مليشيات الحوثي تنفجر غضباً على قرار رفع العقوبات عن أحمد على عبدالله صالح ووالده ..بماذا توعدت ؟ ترمب يكشف عن موعد هجوم ايران المحتمل على إسرائيل الرئيس العليمي يتحدث عن معركة عسكرية واقتصادية مع المليشيات :اتخذنا القرار في مجلس القيادة بقناعة تامة هل تكون السعودية وسيطاً بين واشنطن والحوثيين لوقف هجمات السفن؟.. تقرير منحت أبناء مشرفيها أعلى الدرجات..المليشيات تسقط نحو 8 آلاف طالب بغية مقايضتهم بهذا الأمر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2408.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش.
وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو/تموز في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
مؤشرات البورصة اليابانية تقفز 10% بعد تكبدها خسائر بـ 12% أمس أسواق المال أسهم اليابانمؤشرات البورصة اليابانية تقفز 10% بعد تكبدها خسائر بـ 12% أمس وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2449.50 دولار.
ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو/تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضا من أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.
ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.23 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 1.2% إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2018 أمس الاثنين