الذهب يرتفع بشكل كبير ومفاجئ مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

الثلاثاء 06 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2408.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش.

وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو/تموز في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

مؤشرات البورصة اليابانية تقفز 10% بعد تكبدها خسائر بـ 12% أمس أسواق المال أسهم اليابانمؤشرات البورصة اليابانية تقفز 10% بعد تكبدها خسائر بـ 12% أمس وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2449.50 دولار.

ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو/تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضا من أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.

ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.23 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 1.2% إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2018 أمس الاثنين