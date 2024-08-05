ترمب يكشف عن موعد هجوم ايران المحتمل على إسرائيل

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن إسرائيل سوف تتعرض لهجوم الليلة، موضحا أنه سمع وليس من مصدر سري أنها سوف تتعرض لهجوم من قبل إيران ولو أنه كان في السلطة لما كان أحد يستطيع التجرؤ على هذا الفعل، محذرا من القيادة الخطيرة للبلاد والتي تدار من قبل الديموقراطيين.

من جهته بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين محادثات أزمة مع فريق الأمن القومي مع تصاعد المخاوف من هجوم إيراني على إسرائيل ردا على مقتل زعيم حركة حماس في عملية نفذت في إيران.

كما أجرى بايدن اتصالا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط الى حرب شاملة.

وقال البيت الأبيض عن الاتصال إن بايدن والملك عبد الله الثاني "بحثا جهودهما لوقف تصعيد التوتر الإقليمي بما يشمل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وصفقة للافراج عن الرهائن".

في عمان، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال اتصال مع بايدن ضرورة "خفض التصعيد" وإرساء "تهدئة شاملة" في المنطقة كي لا تنزلق إلى "حرب إقليمية".

نشرت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة وطائرات حربية إضافية في المنطقة لدعم إسرائيل بعدما أشارت تقارير إلى أن إيران قد ترد اعتبارا من الاثنين على مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

ويلتقي بايدن فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض "لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط" بعد عودته من عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وضمن الحاضرين نائبة الرئيس كامالا هاريس التي من المتوقع أن تعلن عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2024 في اليومين المقبلين.

وحملت إيران مسؤولية اغتيال هنية لإسرائيل التي لم تعلق مباشرة على الهجوم، ووعدت طهران بالرد على ذلك. وجاء مقتل هنية بعد ساعات من غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية أودت بالقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.