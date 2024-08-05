منحت أبناء مشرفيها أعلى الدرجات..المليشيات تسقط نحو 8 آلاف طالب بغية مقايضتهم بهذا الأمر

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

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اتهمت مصادر تربوية يمنية وأولياء أمور الجماعة الحوثية بالتلاعب بنتائج امتحانات الثانوية العامة التي أعلنت أخيراً، لتحقيق أهداف الجماعة ومنح الأفضلية لعناصرها من أبناء قادتها ومشرفيها ومقاتليها في الجبهات، على حساب آلاف الطلبة المتميزين ممن كانوا يحصدون أعلى الدرجات طيلة مراحلهم الدراسية.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن المصادر قولها ، بأن جماعة الحوثي عمدت هذا العام كما هي عادتها كل مرة إلى إسقاط نحو 8 آلاف طالب من (الذكور) في مناطق سيطرتها، بغية مقايضتهم بالنجاح مقابل الالتحاق بالجبهات.





وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها أعلنت، السبت الماضي، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، وزعمت أنها بنسبة نجاح بلغت 95.54 في المائة، رغم الانهيار التام للمنظومة التعليمية في مناطق سيطرتها.

وذكرت الوزارة الحوثية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية بلغ 224 ألفاً و234 طالباً وطالبة، حضر منهم 214 ألفاً و935 طالباً وطالبة وغاب 9 آلاف و299 طالباً وطالبة، ونجح 205 آلاف و351 طالباً وطالبة، فيما رسب 9 آلاف و584 طالباً وطالبة.

ويتهم أولياء أمور في صنعاء جماعة الحوثي بالعبث والتلاعب المتعمد بالنتائج لهذا العام بدءاً من وضع الامتحانات بنماذج قضت على حق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وصولاً إلى تحريف النتائج الفعلية وحرمان مئات الطلبة المجتهدين من الحصول على أعلى النتائج، وتمكين الأتباع من الحصول على أعلى المعدلات.

ويقول أولياء أمور الطلبة إن ما يتعرض له قطاع التعليم من انهيار يندرج ضمن التدمير الممنهج الذي تقوم به الجماعة الانقلابية بغية إجبار الطلبة على التوقف عن مواصلة تعليمهم إلى مرحلة الجامعة، حتى يسهل عليها فيما بعد استقطابهم وغسل أدمغتهم وتحويلهم إلى مقاتلين.

تلاعب وغش

وتلقى عبد الله وهو أحد السكان في صنعاء صدمة كبيرة حيال تحصل ابنه على نسبة نجاح متواضعة لم تكن تتناسب مع تحصيله العلمي المتميز، وجزم في حديثه بوجود تلاعب حوثي واضح في النتائج من أجل إعطاء الأفضلية لأتباع الجماعة دون غيرهم من الطلبة اليمنيين.

وسبق أن كشفت مصادر تربوية في صنعاء، قبل أشهر، عن تسريب جماعة الحوثي أسئلة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة لأبناء كبار قادتها ومشرفيها بهدف تمكينهم عبر بوابة الغش من تصدر قائمة الطلبة الأوائل والمتميزين.





وأشارت المصادر إلى أن الامتحانات تلك رافقتها عملية طباعة غير واضحة لنماذج الأسئلة، وأخطاء إملائية ومسائل رياضية خاطئة، بالإضافة إلى أن معظم الأسئلة جاءت من خارج المقرر الدراسي.

وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت في أوقات سابقة الانقلابيين الحوثيين باستغلالهم امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب للقتال.

وتحدث المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، عن مواصلة الجماعة التلاعب بنتائج الشهادة الثانوية لتحقيق أهدافها الخاصة، ولمنح أفضلية في الدرجات العلمية لأتباعها.

وأشار اليناعي إلى قيام يحيى الحوثي المعين وزيراً للتعليم في الحكومة غير الشرعية بمنح عدد كبير من الطلاب شهادات إتمام المرحلة الأساسية والثانوية دون دخولهم قاعات الامتحانات وبدرجات عالية؛ لكونهم انخرطوا في صفوف الجماعة، وانضموا للقتال في جبهاتها.

وحذرت النقابة من الاستمرار بتجاهل العبث الانقلابي بالتعليم الذي يعد قضية أمن وطني وقومي في كل دول العالم، ومسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع كافة.

وتسبب سلوك الجماعة الحوثية منذ الانقلاب في تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر عام 2016 عن صرف رواتب المعلمين، وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الأطفال.