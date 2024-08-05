روسيا تبتعث أكبر مسؤول أمني روسي إلى طهران.. لهذه الأسباب؟

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء أن “سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويغو، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان”.

وقالت إنترفاكس: “إن شويغو، الذي كان وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو، سيلتقي أيضا برئيس الأمن القومي الإيراني ورئيس هيئة الأركان العامة”.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين: “إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، إلا أنها تعتقد أن معاقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار”، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي.

وقال كنعاني: “إيران تسعى إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، لكن هذا لن يتحقق إلا بمعاقبة المعتدي وردع إسرائيل عن القيام بمغامرات”، مضيفاً أن “تحرك طهران أمر لا مفر منه”.

ودعا كنعاني الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل، وقال: “إن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه في حماية استقرار المنطقة، ويجب أن يدعم معاقبة المعتدي”.

من جهته، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الاثنين، تهديد الحرس الثوري بأن إسرائيل “ستنال العقاب في الوقت المناسب”. وقال سلامي إن إسرائيل ستتلقى “رداً قاصماً” على اغتيال هنية فجر الأربعاء خلال زيارته للعاصمة طهران.

وقال سلامي في كلمة خلال مراسم تكريم صحافيين في جامعة الثورة: “إن إسرائيل اغتالت رجلاً مجاهداً كان يطالب بحقوق شعب”. وأضاف أن “إسرائيل أخطأت في حساباتها باغتيال هنية، وستتلقى رداً قاصما”.

وتابع: “نحن أمام أحداث مختلفة وهي في تزايد، في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع”