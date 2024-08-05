عاجل: السفير الأمريكي في اليمن يناقش مع السفير أحمد علي القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن وجهود احتواء الصراع والتسوية السياسية أحد ألوية الجيش الوطني ينظم مسيرًا عسكريًا لمسافة 20 كم شرق محافظة الجوف - صور مأرب .. وقفة احتجاجية تطالب الحكومة بوقف عبث مليشيا الحوثي بالقضاء وترهيب المختطفين. تقارير استخباراتية إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران في هذه الحالة 5 طرق لإنشاء موقع إلكتروني بمساعدة الذكاء الإصطناعي مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب يحتفي بإختتام المخيم القرآني الأول. مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب يحتفي بإختتام المخيم القرآني الأول. عدن.. توجيهات جديدة لرئيس الحكومة فرار رئيسة الحكومة وقائد الجيش يوجه خطابا للشعب.. القصة من بنغلاديش منظمات دولية تغلق مكاتبها في صنعاء
التقى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ أحمد علي عبدالله صالح سعادة السفير ستيفن فاجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.
وخلال اللقاء أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه الحارة لنائب رئيس المؤتمر بمناسبة رفع العقوبات الدولية عنه وعن والده الزعيم علي عبدالله صالح.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية في المنطقة والتحركات الحثيثة التي تبذلها الأطراف الدولية من أجل احتواء الأزمة والصراع في اليمن.
كما تم مناقشة التطورات الأخيرة في الساحتين العربية والدولية وانعكاساتها على التسوية السياسية في اليمن
من جانبه عبر الأخ أحمد علي عبدالله صالح عن شكره للسفير الأمريكي على مشاعره الطيبة وتقديره الكبير لجهود بلاده في رفع العقوبات .