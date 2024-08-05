عاجل: السفير الأمريكي في اليمن يناقش مع السفير أحمد علي القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن وجهود احتواء الصراع والتسوية السياسية

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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‏التقى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ أحمد علي عبدالله صالح سعادة السفير ستيفن فاجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

وخلال اللقاء أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه الحارة لنائب رئيس المؤتمر بمناسبة رفع العقوبات الدولية عنه وعن والده الزعيم علي عبدالله صالح.

وتطرق اللقاء إلى القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية في المنطقة والتحركات الحثيثة التي تبذلها الأطراف الدولية من أجل احتواء الأزمة والصراع في اليمن.

كما تم مناقشة التطورات الأخيرة في الساحتين العربية والدولية وانعكاساتها على التسوية السياسية في اليمن

‏من جانبه عبر الأخ أحمد علي عبدالله صالح عن شكره للسفير الأمريكي على مشاعره الطيبة وتقديره الكبير لجهود بلاده في رفع العقوبات .