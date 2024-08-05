أحد ألوية الجيش الوطني ينظم مسيرًا عسكريًا لمسافة 20 كم شرق محافظة الجوف - صور

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نفّذت وحدات رمزية من اللواء 101 مشاه بالمنطقة العسكرية السادسة، اليوم الأحد، مسيرًا عسكريًا شرق محافظة الجوف، ضمن برامج الإعداد والتطوير للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والمعنوي 2024.

وشارك في المسير الذي انطلق من معسكر تداوين شمال محافظة مأرب إلى جبهة الريان شرقي محافظة الجوف، خريجو الدفعة الرابعة مهارات قتالية.

وأظهر المسير العسكري الذي سار خلاله المشاركون لمسافة 20 كم، مستوى الجاهزية القتالية واللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها أبطال اللواء، واستعدادهم لتنفيذ المهام الوطنية وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأشادت قيادة اللواء 101 مشاه، بما أظهره المشاركون في المسير من قدرات ومهارات عالية.. مؤكدة استمرار برامجها التدريبية والتأهيلية لمنتسبي اللواء، في إطار معركة استعادة الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري.