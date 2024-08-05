مأرب .. وقفة احتجاجية تطالب الحكومة بوقف عبث مليشيا الحوثي بالقضاء وترهيب المختطفين.

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دعا أهالي المختطفين من أبناء أمانة العاصمة النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن إلى وقف عبث مليشيا الحوثي الانقلابية بالقضاء والاستمرار في إصدار قرارات الإعدام بحق المئات من المختطفين في سجون الجماعة بصنعاء.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أبناء أمانة العاصمة في محافظة مأرب صباح اليوم الاثنين، للتنديد بقرارات الإعدام الحوثية ، واستمرار الجماعة في استخدام القضاء وسيلة لترهيب المجتمع.

وأكد أهالي المخطتفين في بيان لهم أن قرارات الإعدام الحوثية قرارات مسيسة وغير شرعية باعتبارها صادرة من جماعة انقلابية متمردة على الدولة الجمهورية.

وطالب البيان المبعوث الأممي والحكومة الشرعية بالعمل الجاد لإلغاء أوامر الإعدام الحوثية، والإفراج الفوري عن المختطفين ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم جراء الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.

وخلال الوقفة رفع المشاركون صور المختطفين ، ولوحات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين، وايقاف عبث الحوثي بالقضاء.