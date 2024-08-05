5 طرق لإنشاء موقع إلكتروني بمساعدة الذكاء الإصطناعي مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب يحتفي بإختتام المخيم القرآني الأول. مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب يحتفي بإختتام المخيم القرآني الأول. عدن.. توجيهات جديدة لرئيس الحكومة فرار رئيسة الحكومة وقائد الجيش يوجه خطابا للشعب.. القصة من بنغلاديش منظمات دولية تغلق مكاتبها في صنعاء وظائف شاغرة في السعودية شارك في التوقعات.. المغرب × اسبانيا و مصر × فرنسا أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس لطلاب الشهادة الثانوية.. اليكم طريقة الحصول على أوراق الأسئلة واجاباتكم في جميع المواد
احتفى مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب بإختتام المخيم القرآني الأول لعشرات الطلاب الملتحقين بمراكز التحفيظ التابعة للمكتب بالمحافظة.
وفي الحفل أوضح مدير عام مكتب الأوقاف- حسن القبيسي" أن المخيم الذي أستمر قرابة الشهر استضاف نخبة من طلاب المراكز القرآنية بالمحافظة التابعة للمكتب وعددهم ١٣٣ طالبا وطالبة، تلقوا العديد من العلوم الشرعية، كما تمكنوا من حفظ أجزاء من القرآن الكريم".
وأكد القبيسي " ان الهدف من المخيم هو الحفاظ على أوقات الأبناء، وتطوير الجيل من خلال تعليمهم بالمنهج الوسطي المعتدل ودحض الأفكار المتطرفة التي تروج له المليشيا الحوثية الإرهابية".
من جهته أشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري بمثل هكذا مخيمات تساهم في تحصين الطلاب من الأفكار المتطرفة، واستغلال العطلة الصيفية بالعلوم المفيدة، وعلى رأسها حفظ القرآن الكريم".
وشدد الوكيل" على ضرورة تكاتف جهود الجميع في محاربة الأفكار الطائفية الحوثية الدخيلة على المجتمع".
وفي الحفل الختامي قدمت العديد من الفقرات الفنية، ونماذج من تلاوات الحفاظ، واختتم بتكريم الطلاب المبرزين في المخيم.