مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب يحتفي بإختتام المخيم القرآني الأول.

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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احتفى مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب بإختتام المخيم القرآني الأول لعشرات الطلاب الملتحقين بمراكز التحفيظ التابعة للمكتب بالمحافظة.

وفي الحفل أوضح مدير عام مكتب الأوقاف- حسن القبيسي" أن المخيم الذي أستمر قرابة الشهر استضاف نخبة من طلاب المراكز القرآنية بالمحافظة التابعة للمكتب وعددهم ١٣٣ طالبا وطالبة، تلقوا العديد من العلوم الشرعية، كما تمكنوا من حفظ أجزاء من القرآن الكريم".

وأكد القبيسي " ان الهدف من المخيم هو الحفاظ على أوقات الأبناء، وتطوير الجيل من خلال تعليمهم بالمنهج الوسطي المعتدل ودحض الأفكار المتطرفة التي تروج له المليشيا الحوثية الإرهابية".

من جهته أشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري بمثل هكذا مخيمات تساهم في تحصين الطلاب من الأفكار المتطرفة، واستغلال العطلة الصيفية بالعلوم المفيدة، وعلى رأسها حفظ القرآن الكريم".

وشدد الوكيل" على ضرورة تكاتف جهود الجميع في محاربة الأفكار الطائفية الحوثية الدخيلة على المجتمع".

وفي الحفل الختامي قدمت العديد من الفقرات الفنية، ونماذج من تلاوات الحفاظ، واختتم بتكريم الطلاب المبرزين في المخيم.