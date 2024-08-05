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منظمات دولية تغلق مكاتبها في صنعاء

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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قالت مصادر حقوقية إن منظمات دولية تعمل على إغلاق مكاتبها في صنعاء، بعد تزايد الانتهاكات ضد موظفيها.

وأفادت المصادر أن منظمات سويدية ونرويجية بدأت تتخذ إجراءات لإغلاق مكاتبها خشية امتداد انتهاكات الحوثيين إليها.

وكان مدير منظمة فريدرش أيبرت الألمانية ذكر ان الحكومة الألمانية أبلغت رسميا سلطات الحوثيين بإيقاف أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الستة الأشهر القادمة.

وفي وقتٍ سابق، أمهلت جماعة الحوثي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثلاثة أيام لإغلاق مكتبها في صنعاء، كما عممت على المنظمات بعدم توظيف أي موظف محلي أو أجنبي إلا بعد موافقتها عبر مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقبل ذلك، اختطفت جماعة الحوقي أكثر من سبعين موظفًا محليًا في منظمات أممية ودولية بصنعاء واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

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