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وظائف شاغرة في السعودية

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في «إدارة مخاطر، العلوم الاكتوارية، التأمين».

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «x»: أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الإثنين الموافق 1446/02/01 إلى يوم الإثنين 1446/02/08، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي:  https://2u.pw/fGrikpa

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