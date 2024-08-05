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شارك في التوقعات.. المغرب × اسبانيا و مصر × فرنسا

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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تترقب الجماهير العربية اليوم مواجهتان تاريخيتان وحاسمتان للعرب في نصف نهائي منافسات كرة القدم في اولمبياد #باريس2024.

-المغرب في مواجهة إسبانيا الساعة 5 عصرا

- مصر في مواجهة فرنسا الساعة 10م

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