فرار رئيسة الحكومة وقائد الجيش يوجه خطابا للشعب.. القصة من بنغلاديش منظمات دولية تغلق مكاتبها في صنعاء وظائف شاغرة في السعودية شارك في التوقعات.. المغرب × اسبانيا و مصر × فرنسا أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس لطلاب الشهادة الثانوية.. اليكم طريقة الحصول على أوراق الأسئلة واجاباتكم في جميع المواد الشرعية تعلق على مصرع قيادي حوثي في العراق واشنطن ترسل شحنة قنابل مدمرة سبق أن أعاقت تصديرها للاحتلال دول جديدة تعلن حث رعاياها على ترك لبنان مسؤول أمريكي يكشف خفايا البنتاغون وحصله على أكثر من 200 سلاح نووي في عام 2023
تترقب الجماهير العربية اليوم مواجهتان تاريخيتان وحاسمتان للعرب في نصف نهائي منافسات كرة القدم في اولمبياد #باريس2024.
-المغرب في مواجهة إسبانيا الساعة 5 عصرا
- مصر في مواجهة فرنسا الساعة 10م
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