أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس

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منحت الجزائرية كيليا نمور، العرب أول ذهبية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
وأحرزت لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور،يوم الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات في أولمبياد باريس، لتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تنال ميدالية في الجمباز بالألعاب الأولمبية.
وتصدرت نمور، الترتيب العام في منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات برصيد 15.700 نقطة، وخلفها الصينية كاي كيوان في المركز الثاني لتحقق الميدالية الفضية، بينما حصدت الأمريكية سونيزا لي، البرونزية.