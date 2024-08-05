دول جديدة تعلن حث رعاياها على ترك لبنان

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيراً حثت فيه اليابانيين الموجودين في لبنان على المغادرة في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

بدورها، حثت وزارة الخارجية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، الرعايا الأتراك في لبنان على مغادرة البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم، وذلك في ظل احتمال تدهور الوضع الأمني هناك بسرعة.

وقالت الوزارة التركية في بيان، إن على الأتراك الموجودين في لبنان توخي الحذر وعدم التواجد في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل إلا للضرورة.

وأضافت أنه "يتعين على من لا توجد ضرورة لبقائهم في لبنان أن يغادروا بينما لا يزال يتم تسيير رحلات جوية تجارية"، وأشارت إلى أنه يجب على الأتراك تجنب السفر إلى لبنان ما لم يكن ذلك ضرورياً.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حثت فرنسا وإيطاليا مواطنيهما في لبنان على المغادرة على خلفية احتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.