إسرائيل تحترق... صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل شمال إسرائيل وأنباء عن انفجارات وسقوط جرحى

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، بدوي صفارات الإنذار بشكل متواصل وسماع عدة انفجارات في مناطق مختلفة بالجليل الأعلى شمال البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانات متتالية إن "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل في كريات شمونة وتل حاي وكفار جلعادي وكفار يوفال ومعيان باروخ، وبلدة إييليت هشاحر شمال البلاد بعد تسلل طائرات معادية".
وأشارت وسائل الإعلام إلى إطلاق المسيرات والصواريخ بدءاً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تقارير أولية عن إصابة جنديين أحدهما بجراح خطيرة في الرأس، والآخر بجراح متوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة إييليت هشاحر في الجليل الأعلى.
وعند الساعة 02:30 فجرا، دوت صفارات الإنذار مرة أخرى في كيبوتس يارون بالجليل الأعلى.
وقال المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في بيان: "وفي الدقائق الأخيرة، سمعت أصوات تسلل طائرات إلى كريات شمونة، وكفر جلعادي، وتل حاي، ومعيان باروخ، وكفار يوفال، وأييليت هشاحر، وراموت نفتالي، والمركز الإقليمي لمداخل حرمون وييرون".
وأضاف البيان: "كما سُمعت أصوات صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ اعتراضية في منطقة راموت نفتالي، والمركز الإقليمي لمداخل بلدات الحرمون والملكية ويفتاح وديشون".
وأشار المجلس الإقليمي إلى اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة في عدد من الأماكن بالجليل الأعلى جراء اعتراض المسيرات اللبنانية