مباريات مصر والمغرب المثيرة في مواصلة كتابة التاريخ .. الموعد والقنوات الناقلة

الإثنين 05 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية عامة والمصرية والمغربية خاصة اليوم الاثنين، صوب فرنسا، لمتابعة مباراتي المنتخبين ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ولدى منتخبي المغرب "أسود الطلس" ومصر "الفراعنة" فرصة ذهبية لمنح العرب ميداليتين، ذهبية وفضية، أو فضية وبرونزية، أو ميدالية برونزية على الأقل، وذلك في أسوأ الأحوال حال خسارتهما في الدور قبل النهائي، وحينها سيتواجهان في مباراة المركز الثالث لتحديد هوية الفائز بالميدالية البرونزية. وسطر المغرب التاريخ بتأهله لأول مرة إلى الدور قبل النهائي لمنافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية، بعد فوزه العريض على نظيره الأمريكي بأربعة اهداف من دون رد.

بينما بلغ منتخب مصر الدور ذاته لأول مرة منذ 60 عاما، عقب تغلبه على نظيره الباراغوياني بركلات الترجيح.

وفي ما يلي جدول مباراتي كرة القدم للرجال اليوم في أولمبياد باريس 2024: المغرب × إسبانيا – الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش

والمغرب فرنسا × مصر – الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش و(22:00)والقاهرة

القنوات الناقلة لمباراتي كرة القدم في أولمبياد باريس 2024:

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس - beIN SPORTS " القطرية الحقوق الحصرية لبث مسابقات أولمبياد باريس 2024 ومنها كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يتيح للمشاهدين متابعة منافسات الأولمبياد على القنوات التالية (منها قناتها المفتوحة):

كما تبث قنوات الكأس القطرية أيضا منافسات كرة القدم في الأولمبياد. إضافة إلى بث بعض الدول ومنها المغرب المباريات الخاصة بمنتخباتها عبر قنواتها المحلية