ينتحل رتبة عميد.. مصرع قيادي ميداني في مليشيات الحوثي خلال تنفيذه مهمة خارج اليمن

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لقي قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعة في ضربة أميركية خلال مشاركته ضمن المحور الإيراني في العراق.

وأفادة وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن "القائد الميداني في جماعة الحوثي "حسين عبدالله مستور الشعبل"، قتل خلال تنفيذه مهمة خارج اليمن".

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادرها المطلعة أن وكالة تسنيم: الشعبل قتل في الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة على الأراضي العراقية.

وذكر ناشطون حوثيون أن الشعبل المنحدر من منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيا شمالي اليمن، قتل في ما يسمى"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

بدوره، قال الصحفي العراقي عثمان المختار إن القيادي الحوثي لقي مصرعه بمستشفى "المسيب" متأثرا بجروح أصيب بها الثلاثاء الماضي بالغارة الأميركية على منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد.

وأشار العثمان عبر منصة "إكس" إلى أن الغارة الأميركية دمرت مبنى مكون من طابقين يستخدم لإعداد الطائرات المسيرة الانتحارية ثابتة الجناح. وتساءل ما الذي يفعله القيادي الحوثي في جرف الصخر؟، مطالبا حكومة بلاده بتوضيح الأمر.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق "دفاعا عن النفس"، مشيرا إلى أن الضربة سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت مصادر أميركية وعراقية إن انفجارات وقعت اليوم الثلاثاء داخل قاعدة تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد مما تسبب في مقتل 4 من أعضائها وإصابة 4 آخرين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني ومسؤول في الحشد قوله إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 4، لافتا إلى أن الانفجارات "ناتجة عن غارات جوية" استهدفت المقر بـ"4 إلى 5 صواريخ".

وأكد المصدر الأمني حصيلة القتلى، وأشار إلى أنها مرشّحة للارتفاع، إلا أنه قال إن الانفجارات "لم تعرف أسبابها بعد".