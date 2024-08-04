وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي يشارك فيه وزراء ومفتون ورؤساء مؤسسات إسلامية من أكثر 60 دولة جامعة إقليم سبأ بمارب تحيي وقفة احتجاجية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ريال مدريد يخسر من برشلونة في كلاسيكو الفجر عاجل.. الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة امريكية طراز MQ-9 واستهداف سفينة في خليج عدن الحكومة في عدن تناقش تداعيات ''أزمة'' سيكون لها اثرا ًكارثياً.. تفاصيل شاهد في تعز.. احتفاء كبير بتخريج دفعة من حفظة القرآن حملت اسم أسماعيل هنية وتكريم 8 فتيات من اسرة واحدة جمعيهن حافظات الأرصاد في اليمن تحذر: ''أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة'' تقرير حديث يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين في تعز خلال 8 سنوات.. أكثر من 9 آلاف قتيل ومصاب وانتهاكات لم تتوقف الضالع.. اللواء الرابع - احتياط في جبهة مريس يختتم دورة تحويليه و مهارات قتاليه مقتل جندي ومواطن وإصابة ثالث.. بيان هام للجنة الأمنية في العاصمة عدن
ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وفد بلادنا في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، المنعقد خلال الفترة من 2- 5 أغسطس 2024م.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعزيز التضامن الإسلامي، والتعاون في الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكشف الاتجاهات المناوئة للإسلام، وتبادل المعلومات ودعم العلاقات الدولية.
وترأس معالي الوزير شبيبة الجلسة الأولى للمؤتمر لإدارة النقاش حول ورقتي عمل مقدمتين من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان ودولة الكويت حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو وخطاب الكراهية.
ويشارك في المؤتمر وزراء ومفتون ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات إسلامية ينتمون لأكثر من 60 دولة.
وكان وزير الأوقاف قد رأس وفد بلادنا في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 29 – 30 يوليو 2024م.