وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي يشارك فيه وزراء ومفتون ورؤساء مؤسسات إسلامية من أكثر 60 دولة

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وفد بلادنا في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، المنعقد خلال الفترة من 2- 5 أغسطس 2024م.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعزيز التضامن الإسلامي، والتعاون في الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكشف الاتجاهات المناوئة للإسلام، وتبادل المعلومات ودعم العلاقات الدولية.

وترأس معالي الوزير شبيبة الجلسة الأولى للمؤتمر لإدارة النقاش حول ورقتي عمل مقدمتين من المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان ودولة الكويت حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو وخطاب الكراهية.

ويشارك في المؤتمر وزراء ومفتون ورؤساء مجالس وجمعيات ومؤسسات إسلامية ينتمون لأكثر من 60 دولة.

وكان وزير الأوقاف قد رأس وفد بلادنا في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 29 – 30 يوليو 2024م.