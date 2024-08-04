جامعة إقليم سبأ بمارب تحيي وقفة احتجاجية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقامت جامعة إقليم سبأ اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية لقطاع غزة.

ودعت الوقفة الجامعات في البلدان العربية الى تبني الرواية السليمة التي تبين خطر الصهيونية وخاصة على الحق الفلسطيني.

وحيا المحتجون صمود الشعب الفلسطيني ضد آلة القمع الصهيونية والإبادة الإسرائيلية على مدى عشرة أشهر التي مازالت تذيق الاحتلال الإسرائيلي صنوفا من التنكيل.

الوقفة التضامنية التي حضرها عمداء كليات الجامعة والكادر الأكاديمي والإداري، نددت بعملية الاغتيال الآثمة التي طالت القائد المجاهد السياسي الكبير إسماعيل هنية، واعتبرتها جريمة بشعة وفعل جبان ومدان بكل المقاييس والأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وفي الوقفة رفع المحتجون صور وشعارات وراية المقاومة وفلسطين .

كما أكدت المشاركون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.

وحيا المحتجون صمود الشعب على آلة القمع الصهيونية والإبادة الإسرائيلية على مدى عشرة أشهر التي مازالت تذيق الاحتلال الإسرائيلي صنوفا من التنكيل.

وأدان بيان صادر عن الوقفة التضامنية ما يفعله الاحتلال الصهيوني من إبادة وحشية وجماعية في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص ما تعرض له القطاع التعليمي من تدمير ممنهج.

واستنكر الاستهداف الممنهج لأرباب العقول وأستاذة الجامعات والكوادر الطبية والجامعات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والبحثية والصحفيين والأطباء والمسعفيين وأفراد الدفاع المدني والطلبة وسائر المواطنين والعزل.

وأضاف البيان الذي حصل موقع مارب برس على نسخة منه “على العالم أن يدرك أن الفلسطينيين مستمرون في نضالهم حتى نيل حقوقه المشروعة والحرية والاستقلال”.