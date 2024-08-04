ريال مدريد يخسر من برشلونة في كلاسيكو الفجر

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خسر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين مقابل هدف أمام غريمه ومواطنه برشلونة في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.
وأقيمت المباراة على ملعب ماتلايف بولاية نيو جيرسي الأميركية، فجر اليوم الأحد، وتوقفت نحو ساعة بعد 12 دقيقة من بدايتها بسبب الأمطار الرعدية التي سقطت بغزارة.
وكان برشلونة الأفضل بشكل إجمالي وسجل له نجمه الصاعد با فيكتور في الدقيقتين 42 و54، وسجل لريال مدريد نيكو باز في الدقيقة 82.
وتأتي المباراة ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة التي استهلها ريال مدريد بهزيمة أمام ميلان الإيطالي 0-1، بينما فاز برشلونة على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.