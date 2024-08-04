عاجل.. الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة امريكية طراز MQ-9 واستهداف سفينة في خليج عدن

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أعلن الحوثيون اليوم الأحد، إسقاط طائرة أمريكية طراز MQ-9 أثناء قيامها بما وصفوه أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وتمت عملية الاسقاط بصاروخ أرض جو محليّ الصنع،وفق بيان اطلع عليه محرر مأرب برس.
البيان قال:'' تُعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة''.
هذا ونقلت رويترز اليوم عن مصدران ان الحوثيين أسقطوا مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق صعدة.
وفي عملية اخرى قال الحوثيون ان القوات البحرية والقوة الصاروخية التابعة لهم نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينةَ (Groton) في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة.
وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، بحسب البيان.