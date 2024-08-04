الضالع.. اللواء الرابع - احتياط في جبهة مريس يختتم دورة تحويليه و مهارات قتاليه

الأحد 04 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_خاص

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اختتم اللواء الرابع احتياط في جبهة مريس بمحافظة الضالع الدورة التحويلية والمهارات القتاليه الثالثه والعشرون بحفل ختام حضرة العديد مـِْن القيادات العسكرية منها العميد فضل عبدالرب قائد اللواء والعقيد عبدالسلام القحطاني أركان حرب اللواءو العقيد عبدالله الطيري قائد كتيبة المهام الخاصه في اللواء 83مدفعية والنقيب سلطان الحدائي ركن الإمداد باللواء الرابع ملازم أول مختار محمد ركن تدريب كتيبة المهام في اللواء.

وخلال الحفل قال اكد أركان حرب اللواء العقيد عبدالسلام القحطاني ان التدريب هو الطريقه الامثل للارتقاء مستوى الأفراد ورفع الجاهزية للتصدي لمليشيات الحوثي ونوه انه من الضروري الاستمرار في التدريب المهاري والتخصصي في جميع المجالات .

واشاد العقيد عبدالسلام القحطاني بالمهارات التي قدمها خريجي الدوره وفي الختام قدم أفراد الدورة استعراض للمهارات التي اخذوها خلال مدة الدورة ومشروع لضرب النار والاقتحامات.

وكما قدم قائد اللواء شكره وتقديره لركن تدريب اللواء والمعلمين الذين بذلو الجهود لانجاح هذه الدورة وحثهم على مواصلة الجهود وكذالك قام بتكريم أفراد الدورة بالشهادات