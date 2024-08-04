الأرصاد في اليمن تحذر: ''أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة'' تقرير حديث يكشف بالأرقام جرائم الحوثيين في تعز خلال 8 سنوات.. أكثر من 9 آلاف قتيل ومصاب وانتهاكات لم تتوقف الضالع.. اللواء الرابع - احتياط في جبهة مريس يختتم دورة تحويليه و مهارات قتاليه مقتل جندي ومواطن وإصابة ثالث.. بيان هام للجنة الأمنية في العاصمة عدن قضية عشال تشعل فتيل انتفاضة شعبية غاضبة.. ماذا يحدث في عدن؟ بريطانيا تؤكد استهداف سفينة بصاروخ قرب عدن أميركية وإسرائيلية تعلن موعد هحوم إيران على تل أبيب مظاهرات احتجاجية في عدن لأول مرة ضد الإنتقالي مقتل ضابط من قوات العمالقة في محافظة لحج ..ومصادر تكشف التفاصيل بريطانيا تشهد أوسع احتجاجات منذ 13 عاماً
اختتم اللواء الرابع احتياط في جبهة مريس بمحافظة الضالع الدورة التحويلية والمهارات القتاليه الثالثه والعشرون بحفل ختام حضرة العديد مـِْن القيادات العسكرية منها العميد فضل عبدالرب قائد اللواء والعقيد عبدالسلام القحطاني أركان حرب اللواءو العقيد عبدالله الطيري قائد كتيبة المهام الخاصه في اللواء 83مدفعية والنقيب سلطان الحدائي ركن الإمداد باللواء الرابع ملازم أول مختار محمد ركن تدريب كتيبة المهام في اللواء.
وخلال الحفل قال اكد أركان حرب اللواء العقيد عبدالسلام القحطاني ان التدريب هو الطريقه الامثل للارتقاء مستوى الأفراد ورفع الجاهزية للتصدي لمليشيات الحوثي ونوه انه من الضروري الاستمرار في التدريب المهاري والتخصصي في جميع المجالات .
واشاد العقيد عبدالسلام القحطاني بالمهارات التي قدمها خريجي الدوره وفي الختام قدم أفراد الدورة استعراض للمهارات التي اخذوها خلال مدة الدورة ومشروع لضرب النار والاقتحامات.
وكما قدم قائد اللواء شكره وتقديره لركن تدريب اللواء والمعلمين الذين بذلو الجهود لانجاح هذه الدورة وحثهم على مواصلة الجهود وكذالك قام بتكريم أفراد الدورة بالشهادات